日 요미우리 "이도훈, 美에 대북제재 완화 요청할 것"

[아시아경제 나주석 기자] 한국 정부가 한반도 정세 등을 들어 미국에 대북 제재 완화를 요청할 것이라는 일본 언론 보도가 나왔다. 미국이 대북 제재 완화에 동의하지 않을 경우 한국이 독자적으로 대북 지원에 나설 것이라는 관측도 제기됐다.

19일 일본 요미우리신문은 한ㆍ미ㆍ일 소식통을 인용해 이도훈 외교부 한반도평화교섭본부장이 대북 제재 완화를 설득하기 위해 미국을 방문했다고 보도했다. 요미우리가 인용한 이 소식통은 이 본부장이 '정세가 긴박해지고 있다고 호소해 대북 경제 제재 완화를 양해하도록 (미국을) 설득할 전망'이라고 전했다. 다만 미국이 이런 요구를 받아들이지 않으리라고 요미우리는 내다봤다. 북한이 비핵화에 관한 실질적 조치를 하지 않고 있다는 이유에서다.

지난 17일(현지시간) 미국을 방문한 이 본부장은 스티븐 비건 미 국무부 부장관 겸 대북 특별대표와 북한의 남북공동연락사무소 폭파, 대남 군사행동 시사 등 한반도 정세에 대해 논의한 것으로 알려졌다. 미국이 대북 제재 완화에 나서지 않으면 한국이 독자적으로 대북 지원에 나설 것이라는 관측도 나왔다.

요미우리는 소식통을 인용해 "(대북 제재 완화 관련) 협의가 잘 이뤄지지 않으면 한국이 단독으로 지원하는 방안을 검토하게 될 것"이라고 전했다. 이 신문은 이 본부장이 방미에서 대북 제재 완화를 설득하는 것은 물론 미국이 동의하지 않으면 한국이 독자 대북 지원에 나설 수 있다는 대응 방침까지 전달할 가능성이 있다고 전했다.

소식통은 "한국의 단독 대북 지원 선택지로는 남북 경제협력 사업인 금강산 관광과 개성공단 재개, 의료 지원이 있다"고 전했다.

