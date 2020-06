황성엽 신영증권 사장, 신임 대표이사에 선임

[아시아경제 이민지 기자] 신영증권 신영증권 001720 | 코스피 증권정보 현재가 43,700 전일대비 550 등락률 -1.24% 거래량 1,813 전일가 44,250 2020.06.19 11:02 장중(20분지연) close 은 황성엽 사장을 사내이사 및 대표이사로 선임했다고 19일 밝혔다. 이에 따라 신영증권 신영증권 001720 | 코스피 증권정보 현재가 43,700 전일대비 550 등락률 -1.24% 거래량 1,813 전일가 44,250 2020.06.19 11:02 장중(20분지연) close 은 원종석 대표이사 부회장과 황 신임 대표이사의 각자대표 체제로 운영된다.

황 신임 대표는 서울대 경영학과를 졸업하고, 미국 일리노이주립대에서 재무학 석사학위(MSF)를 받았다. 1987년 신영증권 신영증권 001720 | 코스피 증권정보 현재가 43,700 전일대비 550 등락률 -1.24% 거래량 1,813 전일가 44,250 2020.06.19 11:02 장중(20분지연) close 에 입사해 자산운용본부장, 법인사업본부장, IB부문장, 총괄 부사장 등을 지냈다.

