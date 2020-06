이해찬 “현 상황 책임 전적으로 北에 있어…위협하면 단호히 대응”

[아시아경제 전진영 기자] 이해찬 더불어민주당 대표가 악화된 남북관계와 관련해 “현 상황 책임은 전적으로 북측에 있다”며 “우리 국민의 안전을 위협하는 도발이 있다면 단호하게 응징하고 대응할 것”이라고 경고했다.

이 대표는 19일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “북측의 행동은 지난 3년간 평화에 대한 노력과 우리 국민의 평화를 향한 염원을 저버렸다는 점에서 매우 유감스럽다”며 이같이 말했다.

그는 “국내에서도 북측 도발의 구실이 되지 않도록 대북전단 문제를 확고히 해결해 국민 안전보장에 만전을 기하도록 하겠다”면서 “우발적 충돌을 방지하기 위해 절제된 대응에 최선을 다하도록 하겠다”고 밝혔다.

이어 “한반도 평화와 신뢰 남북 협력은 상호 존중과 대화 외에는 다른 방법이 있을 수 없다”며 “북측의 이성적 대응을 촉구한다”고 덧붙였다.

미래통합당에 대해서는 빠른 원 구성 동참을 촉구했다. 이 대표는 “벼랑 끝에 몰린 안보 위기 상황에서도 통합당은 언제까지 국회를 거부할 것인가”라며 “통합당은 과연 집권을 위한 정당인지 묻는다. 이제라도 실기하지 말고 국회로 돌아오길 바란다”고 했다.

그러면서 “안보 위기를 해소하고 3차 추가경정예산(추경)안을 빨리 통과시키는 등 여러 사회적, 국민적 우려를 불신시키는 일에 함께해주길 다시 한번 부탁한다”고 강조했다.

