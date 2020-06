[아시아경제 강나훔 기자] 이엠앤아이 이엠앤아이 083470 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,690 2020.06.18 15:30 장마감 close 는 재무구조 개선을 위해 리미트리스인베스트, 오렌지옐로우하임 등을 대상으로 약 10억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 18일 공시했다.

유상증자를 통해 발행되는 신주는 199만999주로 증자 전 발행주식 총수의 약 9.8% 규모다. 신주의 발행가액은 500원이다. 신주의 납입일은 오는 26일, 신주 상장 예정일은 오는 7월 13일이다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr