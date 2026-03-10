뉴로랩은 파트너사인 딥로보틱스 플랫폼이 한국로봇종합학술대회 사족보행 로봇 자율주행 대회에서 1위를 차지했다고 10일 밝혔다. 뉴로랩은 코스닥 상장기업 이엠앤아이 이엠앤아이 close 증권정보 083470 KOSDAQ 현재가 718 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 724 2026.03.10 개장전(20분지연) 관련기사 이엠앤아이 "이머지랩스, 중기부 '글로벌 팁스' 선정…AI 기반 차세대 배터리 소재 개발 가속" 모처럼 '불' 켜진 로봇株…추세 반전 신호탄 될까 [특징주]이엠앤아이, 유니버설로봇 SI 파트너 선정 전 종목 시세 보기 가 지분 27%를 보유하고 있다.

딥로보틱스 로봇. 뉴로랩 AD 원본보기 아이콘

이번 대회는 사족보행 로봇이 자율주행 방식으로 코스를 완주하는 형식으로 진행됐다. 코스는 눈과 일반 노면이 혼합된 구조였으며 눈으로 만든 턱 장애물이 포함돼 난이도를 높였다. 단순 위성위치확인시스템(GPS) 기반 주행만으로는 완주가 어려웠으며 라이다 기반 인지와 실시간 장애물 회피 능력이 요구돼 일부 로봇은 완주에 실패했다.

참가 로봇 대부분은 유니트리 기반이었으며 1위는 딥로보틱스 플랫폼을 활용한 문희창 홍익대 교수 연구팀이 차지했다. 문 교수 연구팀은 제조사 기본 제어 구조 대신 독자 개발 알고리즘과 자체 컨트롤러를 적용했다. 라이다를 직접 장착해 독립형 자율주행 구조를 구현했으며 플랫폼 종속도를 낮춘 설계가 성과로 이어졌다는 설명이다.

AD

뉴로랩 관계자는 "이번 대회 결과는 플랫폼 기능의 제약을 넘어 독립형 알고리즘 기반 확장 가능성을 보여준 사례"라며 "국내 환경에 적합한 자율주행 로봇 생태계 구축 가능성을 확인했다"고 말했다.

Advertisement

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>