정세균 국무총리가 18일 서울 강남구 건설회관에서 열린 '2020 건설의 날 기념식'에 참석해 금탑산업훈장을 수상한 윤현우 삼양건설 대표이사이게 훈장을 전달하고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.