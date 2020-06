특허분석, 산업정책에 적용…빅데이터 센터 개소

[아시아경제 문채석 기자]특허 분석을 바탕으로 미래 유망기술을 발굴하고 육성전략을 제시할 '국가 특허 빅데이터 센터'가 문을 열었다.

산업통상자원부는 특허청과 함께 18일 서울 강남구 한국지식재산센터에서 국가 특허 빅데이터 센터 개소식을 했다고 밝혔다.

특허청은 빅데이터 센터에서 오는 2022년까지 인공지능(AI), 미래형 자동차 등 17대 신산업 핵심 정보를 만들어 제공할 계획이다.

뿐만 아니라 조선·화학 등 10대 주력산업, 국민 생활과 밀접한 사회문제에 대해 산업별특허 동향 모니터링·분석, 위기 신호 탐지 등도 한다.

지난해 디스플레이, 바이오·헬스, 수소 산업, 시스템반도체, 차세대전지 등 5대 분야 산업혁신전략을 제공했다.

올해는 AI, 사물인터넷(IoT) 가전, 신재생에너지, 미래형 자동차, 무인 비행체 등 5개 신산업 분야 유망기술 등 특허 빅데이터 기반의 산업혁신전략을 뽑아낸다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 치료제·백신 후보물질 도출, 기후변화 대응 기술 등에 대한 기술적 해결방안도 제시한다.

하반기엔 국내외 여러 기관에 산재한 다양한 특허 분석 결과를 수집해 공공·민간에 제공하는 온라인 플랫폼도 갖출 계획이다.

박원주 특허청장은 "국가 특허 빅데이터 센터가 정부, 연구개발(R&D) 전문기관, 민간의 긴밀한 협력으로 국가 차원의 미래 R&D 전략을 세우고 유망기술을 발굴해 산업 경쟁력을 강화할 허브가 되길 기대한다"고 말했다.

