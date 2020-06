[특징주]현대엘리베이터, 무상증자에 자기주식 소각까지 '강세'

[아시아경제 박형수 기자] 현대엘리베이 현대엘리베이 017800 | 코스피 증권정보 현재가 64,300 전일대비 7,300 등락률 +12.81% 거래량 536,375 전일가 57,000 2020.06.18 12:54 장중(20분지연) close 터가 강세다. 무상증자와 주식 소각 결정이 주가에 영향을 준 것으로 보인다.

18일 오후 12시58분 현대엘리베이터는 전날보다 11.4% 오른 6만3500원에 거래되고 있다.

현대엘리베이터는 이날 보통주 1주당 신주 0.5주를 배정하는 무상증자를 한다고 공시했다. 아울러 이전에 취득했던 자기주식 163만2000주를 소각하기로 했다. 878억원 규모다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr