여자친구 극단선택 막으려 바다 뛰어든 30대 중국인 남성 숨져

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 여자친구가 극단적 선택을 한다며 바다로 뛰어들자 구조하겠다며 뒤따라간 30대 중국인 남성이 물에 빠져 숨졌다.

18일 해경과 인천소방본부 등에 따르면 이날 오전 1시2분께 인천시 강화군 건평항 인근 해상에서 바다에 빠진 사람이 있다는 119신고가 접수됐다.

신고를 받고 현장에 출동한 해경과 119구급대 등은 오전 1시36분 건평항에서 북서쪽 외포리 방향 약 2.7m 해상에서 중국 국적의 A(32)씨를 발견하고 구조해 응급조치하며 병원으로 이송했지만 결국 숨졌다.

경찰 조사 결과 경기도 시흥에 사는 A씨는 여자친구인 중국 국적의 B(36)씨가 극단적 선택을 하겠다며 바다에 뛰어들자, 구조하러 바다에 뛰어들었다가 물살에 휩쓸려 변을 당한 것으로 조사됐다.

B씨는 바다에 뛰어들었다가 A씨가 따라오자 자력으로 빠져나왔다. 건강상태는 양호한 것으로 전해졌다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr