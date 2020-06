김연철 통일부 장관 사의 관련 확정되면 공개 예고…"인사는 결정되면 공식적으로 발표하겠다"

속보[아시아경제 류정민 기자] 청와대 고위 관계자는 18일 기자들을 만난 자리에서 정의용 국가안보실장이 사의를 표명했는지에 대한 질문에 "사의 표명 얘기는 처음 듣는다"고 말했다.

청와대 고위 관계자는 김연철 통일부 장관의 사의 표명에 대해서는 "인사는 결정되면 공식적으로 발표하겠다"고 덧붙였다. 김 장관 사의를 문재인 대통령이 재가한다면 이를 발표하겠다는 의미이다.

한편 청와대 고위 관계자는 우리 정부가 남북 현안과 관련해 중국과도 외교적인 의사소통을 하고 있는지에 대해 "외교 부분은 우리가 무엇을 어떻게 한다는 것은 안 밝히는 게 원칙"이라고 말했다.

