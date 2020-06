한국주택금융공사, ‘사랑의 집짓기’ 구슬땀

무주택 서민에 집 지어주는 해비타트 봉사 나서

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국주택금융공사(HF)가 집 없는 서민에게 보금자리 주택을 지어주는 집짓기 봉사활동에 나섰다.

HF는 충남 천안시 동남구 해비타트 현장에서 무주택 서민에게 집을 지어주며 ‘사랑의 집짓기’ 봉사활동을 벌이고 있다고 18일 밝혔다.

해비타트는 열악한 주거환경과 막대한 주거비용으로 어려움을 겪는 무주택 서민들에게 자원봉사자들이 무보수로 설계와 노동을 제공해 집을 지어 주는 전 세계적인 공동체 운동이다.

이날 HF공사 임직원으로 구성된 ‘보금자리봉사단’ 30명은 ‘2020 해비타트 희망드림주택’ 운동을 벌이고 있는 목조주택 공사현장을 찾아 안전예방 교육을 받은 뒤 목조벽체 제작과 설치 작업 등의 봉사활동을 했다.

이정환 HF사장은 “임직원들과 함께 힘을 합쳐 지은 집이 누군가에게 따뜻한 보금자리가 된다면 의미 있는 일”이라면서 “앞으로도 어려운 이웃을 위한 보금자리 마련과 주거환경 개선에 적극적으로 동참하겠다”고 말했다.

HF는 올해 ‘사랑의 집짓기’ 봉사활동 외에도 독거노인 등 취약계층의 주거환경을 개선하는 ‘HF 드림 하우스’ 사업, 지역주민을 위한 ‘공동체 커뮤니티 조성’ 사업 등 서민들의 주거안정을 위한 다양한 사회공헌 활동을 펼치고 있다.

