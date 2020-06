희림, 581만 달러 규모 필리핀 세부 주상복합시설 설계·CM 수주

[아시아경제 이춘희 기자] 희림 희림 037440 | 코스닥 증권정보 현재가 3,750 전일대비 15 등락률 -0.40% 거래량 4,194 전일가 3,765 2020.06.18 10:25 장중(20분지연) close 종합건축사사무소가 필리핀 세부 코르도바시에 위치한 주상복합시설의 설계와 CM(건설사업관리)의 동시 수주에 성공했다. 수주액은 581만 달러(71억원) 규모다.

희림은 해당 사업의 발주처인 JOIL C&C INC로부터 세부 코르도바시 주상복합시설 개발사업의 설계와 CM용역을 수주했다고 18일 밝혔다. 이번 프로젝트는 코르도바시에 위치한 대지면적 4만9863㎡의 사업부지에 연면적 11만3138㎡, 지상 12층 규모의 주거 및 근린생활시설을 갖춘 복합시설을 짓는 사업이다.

희림은 세계적인 브랜드 인지도와 설계 기술력, CM 노하우를 바탕으로 이번 수주에 성공했다. 희림이 보유한 설계와 CM을 결합한 DCM서비스는 품질을 향상하는 한편 공기단축과 원가절감을 통해 해외 건축시장의 새로운 패러다임을 이끌고 있다는 평가를 받고 있다.

희림 관계자는 "필리핀 제2의 도시인 세부 코르도바시에서의 첫 수주로 필리핀의 대표적인 관광지로서 향후 발전 가능성이 높은 지역인만큼 인근 지역개발에 따른 추가 수주가 기대된다"며 "코르도바시의 수려한 자연경관을 고려한 럭셔리 주상복합건물로 코르도바시의 새로운 랜드마크가 될 것"이라고 말했다.

