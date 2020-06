AI가 뇌출혈 영상 수초안에 판독한다

SK C&C '뇌출혈 영상 판독 AI 모델' GMP 적합 인증 획득

[아시아경제 이진규 기자] SK(주) C&C는 수초 내 뇌출혈을 판단하는 '뇌출혈 영상 판독 인공지능(AI) 모델'이 의료기기 제조 및 품질관리 기준(GMP) 적합 인증을 획득했다고 18일 밝혔다.

SK C&C는 1차 아주대학교의료원에 이어 2차로 서울대학교병원의 CT 영상을 활용해 뇌출혈 영상 판독 AI 모델을 개발했다. 이 모델 학습에는 SK C&C 비전 AI의 이미지 세그멘테이션 기술과 총 8만여 장의 뇌 CT 영상, 판독데이터가 활용됐다.

뇌출혈 영상 판독 AI 모델은 영상의학과 전문의 수준의 판독 정보를 수초 내에 제공한다. 뇌출혈은 골든타임 안에 치료해야 하는 응급질환인 만큼 빠르고 정확한 영상 판독이 중요한 분야다.

SK C&C는 촌각을 다투는 응급 뇌출혈 환자의 조기 진단·치료에 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 윤동준 SK C&C 헬스케어 그룹장은 "AI 기반의 영상 판독 모델은 뇌출혈뿐 아니라 뇌경색, 뇌종양 등 뇌신경 질환으로 확대가 가능하다"며 "국내외 의료 기관들과 협력해 뇌질환을 중심으로 국내 의료 AI 서비스 발전에 기여하겠다"고 말했다.

GMP는 의료기기 제조업자가 생산하는 의료기기의 안전성과 유효성을 확인해 의도된 용도에 적합한 품질로 일관성 있게 생산할 수 있는지를 보증하기 위한 품질 보증체계다. SK C&C는 이번 GMP 인증 획득 후 임상시험 계획(IND)을 식품의약품안전처에 제출해 심사를 받고 있다. 올해 안에 다수의 기관에서 임상시험을 실시할 예정이다.

