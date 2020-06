이마트, '피코크'에 힘준다…3개 밀키트 브랜드 단일화

'밀키트 전품목 할인' 페스티벌도 실시

[아시아경제 차민영 기자] 이마트가 3개 브랜드로 나뉘어 있던 밀키트를 '피코크'로 통합해 경쟁력을 강화한다.

이마트는 2017년 시작한 ‘채소밥상’부터 ‘저스트잇’, 피코크 등 3개 밀키트 브랜드를 피코크로 일원화한다고 18일 밝혔다.

앞으로 이마트에서 출시하는 밀키트 상품은 전부 피코크 라인업으로 출시하며 상품 수 역시 올해 안에 현재의 2배인 약 40개로 확대할 계획이다.

이마트가 밀키트 라인업을 통합한 이유는 급성장하는 밀키트 시장에서 소비자들에게 피코크 밀키트 브랜드 이미지를 각인시키고 상품력을 강화하기 위함이다. 실제 올해 1~5월 이마트 밀키트 매출은 집밥 트렌드에 힘입어 전년 동기 대비 48% 증가했다.

이마트는 밀키트 라인업 통합을 기념해 ‘피코크 밀키트 페스티벌’ 행사를 선보인다. 이마트는 17일부터 다음달 1일까지 피코크 밀키트 전품목인 총 20개 품목을 행사카드로 구매시 20% 할인 판매한다. 이마트e카드로 결제시에는 40% 할인이 적용된다.

또한 이마트 앱으로 가입이 가능한 피코크 전용 멤버십 ‘피코크 클럽’ 회원들에게는 ‘피코크 밀푀유나베’와 ‘피코크 오뎅식당 부대찌개’ 2개 품목을 50% 할인받을 수 있는 쿠폰도 제공한다. 행사카드 할인과 쿠폰 할인은 중복 적용이 가능하다.

이마트는 이번 행사와 함께 오는 23일 밀키트 신상품 3종도 출시한다. 신상품은 ‘피코크 샤브샤브 재료’, ‘피코크 된장찌개 재료’, ‘피코크 순두부찌개 재료’ 등 세 상품이며 가격은 각각 8980원, 5980원, 5980원이다.

밀키트 수요 확대를 위해 ‘밀키트 인증샷 챌린지’ 이벤트도 준비했다. 피코크 밀키트를 맛보고 인증샷과 함께 필수 해시태그를 소셜네트워크서비스(SNS)에 올리면 참여한 고객 전원에게 1만원 상당의 ‘밀키트 상품 교환권’을 제공한다. 우수 참여자에 대해서는 추가 혜택도 증정한다.

최훈학 이마트 마케팅 담당은 “최근 밀키트 시장이 급속도로 확대되면서 브랜드 이미지를 강화하기 위해 피코크로 밀키트 브랜드를 통합했다”며 “이를 기념해 역대 최대 수준의 혜택을 제공하는 피코크 밀키트 페스티벌도 기획했다”고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr