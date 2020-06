[아시아경제 부애리 기자] 한글과컴퓨터그룹이 금 거래소를 인수한다. 금거래에 블록체인을 접목해 새로운 성장동력 마련에 나선 것으로 풀이된다.

17일 한글과컴퓨터그룹에 따르면 계열사 한컴위드가 금거래소 선학골드유 지분을 인수하기로 결정했다.

선학골드유는 2005년 설립된 금화 수출 전문 기업으로 순금 99.99% 제품을 생산하는 회사다.

김기영 한컴위드 전무가 선학골드유 신임대표직을 맡기로 했다.

한컴위드는 보안 기술을 바탕으로 한 블록체인 솔루션 기업이다. 블록체인 외에도 스마트시티, PKI공인인증, 모바일 보안, 통합 키 관리, 데이터 암호화, 헬스케어, 드론 등의 사업을 하고 있다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr