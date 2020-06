전북은행, 부안군 백산면에 ‘JB희망의 공부방 제103호’ 오픈

낡은 책상과 의자 교체 등 안전한 학습 환경 조성

[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 전북은행이 부안군 백산면에 위치한 백산 아름드리 지역아동센터에서 JB희망의 공부방 제103호 오픈식을 전날 열었다고 17일 밝혔다.

이날 오픈식에는 전북은행 이성란 부행장과 김동형 군산지역금융센터장, 조인성 부안지점장 등이 참석했다.

지난 2008년 개소한 백산 아름드리 지역아동센터는 전형적인 농촌지역인 백산면 일대 저소득가정과 한부모·조손가정 초·중학교 학생들에게 방과 후 학습지도 등을 비롯한 다양한 복지 서비스를 제공하고 있다.

전북은행에서는 이번에 아동들이 일정한 거리를 두고 앉아 공부할 수 있도록 오래된 책상과 의자를 새롭게 교체했다.

또 개인용 물품을 보관할 수 있는 사물함과 책장 등을 지원함으로써 ‘코로나19’로부터 안전한 학습 환경을 조성해 큰 호응을 얻었다.

특히 전북은행 부안지점에서는 어려운 가정환경의 아동들이 밝고 건강하게 성장할 수 있도록 돕기 위해, 앞으로도 지속적인 방문과 관심을 기울이기로 약속했다.

전북은행 이성란 부행장은 “도시와 비교해 상대적으로 열악한 농촌지역 교육환경 속에서 아동들이 마음껏 공부할 수 있도록 앞으로도 노력을 아끼지 않겠다.”고 말했다.

호남취재본부 김태인 기자 kti1457@asiae.co.kr