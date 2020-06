文대통령, 문정인·정세현·박지원 오찬…"남북관련 고견청취" (상보)

임동원 박재규 고유환 등도 오찬 참석…남북관계 현안에 대한 전문가 의견 교환

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령이 17일 문정인 대통령 외교안보특보, 정세현 민주평화통일자문회의 수석부의장, 박지원 단국대 석좌교수(前 국회의원) 등 남북관계 전문가들과 만나 오찬을 함께하고 현안에 대해 논의했다.

윤재관 청와대 부대변인은 이날 오후 춘추관 브리핑을 통해 "오늘 문 대통령은 (낮) 12시부터 14시까지 문정인 특보, 고유환 통일연구원장, 임동원·박재규·정세현·이종석 전 통일부 장관, 박지원 전 의원과 오찬을 함께하면서 최근의 남북 관계와 관련한 고견을 청취했다"고 말했다.

이날 오찬은 북측 개성 공동연락사무소 폭파, 김여정 북한 노동당 제1부부장의 담화 등 대남 적대 행위와 관련한 청와대의 대응 방안 등을 논의하는 자리로 마련됐다.

청와대 관계자는 "지금의 남북관계와 관련한 사안에 대한 고견을 청취하시는 자리였다. 구체적인 내용은 밝힐 수 없음을 양해바란다"고 말했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr