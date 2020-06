코스피·코스닥, 코로나19 재확산·한반도 안보 우려에도 보합권 마감

[아시아경제 이민지 기자] 코스피가 코로나19 재확산 우려와 한반도 안보 위기 등 녹록지 않은 대내외 환경에도 큰 출렁임 없이 보합권에서 장을 끝마쳤다.

17일 코스피는 전 장보다 0.14%(3포인트) 오른 2141.05로 장을 끝마쳤다. 지수는 전 장보다 0.23%(4.87포인트) 내린 2133.18로 출발해 오르고 내림을 반복하다 장 막판엔 상승세로 끝마쳤다. 이날 정부가 북한에 대해 강경대응을 예고하는 등 한반도 지정학적 리스크가 커지자 지수는 오후 들어 1.5% 내린 2105.26까지 떨어지기도 했다. 이날 시장에선 개인이 1533억원어치의 주식을 샀다. 외국인과 기관은 각각 522억원, 1163억원어치의 주식을 팔았다.

서상영 키움증권 연구원은 “미국과 중국의 코로나19 재확산 우려와 중국과 인도의 군사적 충돌이 확산될 수 있다는 우려가 커지면서 매도 매물이 나왔다”며 “다만 장 둥 중국 증시가 제약 바이오 업종위주로 낙폭을 축소하는 경향을 보이자 국내 증시도 하락폭이 줄었다”고 설명했다.

시가총액 상위종목 중에선 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 52,200 전일대비 100 등락률 +0.19% 거래량 26,570,347 전일가 52,100 2020.06.17 15:30 장마감 close (0.19%), SK하이닉스(1.64%), 네이버(3.08%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 491,500 전일대비 4,000 등락률 +0.82% 거래량 1,308,123 전일가 487,500 2020.06.17 15:30 장마감 close (0.82%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 384,500 전일대비 8,500 등락률 +2.26% 거래량 1,036,520 전일가 376,000 2020.06.17 15:30 장마감 close (2.26%)가 상승했다.

코스닥지수는 전일 종가와 비슷한 수준에서 장을 끝마쳤다. 이날 지수는 장 중 2%대 하락세를 보이기도 했지만 이내 하락폭을 만회하며 전일보다 0.02포인트 올랐다. 코스닥시장에선 개인이 홀로 2951억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 1130억원, 819억원 규모의 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목 중에선 에이치엘비(0.84%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 236,700 전일대비 3,300 등락률 +1.41% 거래량 330,324 전일가 233,400 2020.06.17 15:30 장마감 close (1.41%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 133,300 전일대비 13,700 등락률 +11.45% 거래량 3,402,669 전일가 119,600 2020.06.17 15:30 장마감 close (11.45%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 114,400 전일대비 3,800 등락률 +3.44% 거래량 107,078 전일가 110,600 2020.06.17 15:30 장마감 close (3.44%), 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 60,400 전일대비 1,900 등락률 +3.25% 거래량 1,558,384 전일가 58,500 2020.06.17 15:30 장마감 close (3.25%), 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 82,800 전일대비 3,500 등락률 +4.41% 거래량 517,933 전일가 79,300 2020.06.17 15:30 장마감 close (4.41%)가 상승했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr