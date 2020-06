동서발전, 당진화력 회매립장 25MW급 태양광 준공

"1만1720가구 사용 가능"

전소 유휴부지 활용

친환경·국산기자재 발전단지 조성

[아시아경제 문채석 기자]한국동서발전은 당진화력본부 내 회매립장에 25MW급 태양광 발전설비를 준공했다고 17일 밝혔다.

회매립장은 석탄 연소시 발생하는 회 중 재활용하지 못한 일부를 매립하는 곳으로 장기간 매립된 부분은 일반 부지만큼 지반강도가 단단하다.

동서발전은 회매립장이 최대 30년 이상 유휴부지 상태인 점에 착안해 처리장 내 태양광발전소 설치를 추진했다.

지난해 7월 매립한 33만㎡ 면적의 부지에 태양광 설치공사를 했다.

준공된 태양광 설비에서 생산되는 전력은 당진시의 1만1720가구가 사용할 수 있는 양이다. 소나무 약 213만 그루를 심은 효과와 맞먹는 친환경 발전설비다.

국내 기업이 태양광 모듈, 인버터, 변압기 등 주요 기자재를 시공했다.

동서발전은 이번 태양광 설비 준공을 계기로 당진화력본부를 화력발전과 대규모 재생에너지를 융합한 친환경발전단지로 바꿀 계획이다.

동서발전 관계자는 "회매립장은 광활한 평지라 일조량이 좋고 벌목 등의 환경을 훼손하지도 않는다"며 "발전소 안에 있어 계통접속을 하기 쉽고 민원소지가 적은 최적의 태양광 발전소 부지"라고 말했다.

이어 "장기 유휴 부지를 친환경 발전단지로 활용한다는 창의적인 아이디어와 국산 기자재를 썼다는 점 등을 고려하면 한국 우수 모델 태양광 발전소"라고 덧붙였다.

