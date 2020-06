김선갑 광진구청장, 독거 어르신 가정에 냉방물품 담긴 행복꾸러미 직접 전달

16일 지역 내 독거 어르신 가정에 냉방물품이 담긴 행복꾸러미 전달... 행복꾸러미는 여름이불, 돗자리, 핸디형 선풍기, 손소독제로 구성

[아시아경제 박종일 기자] 김선갑 광진구청장은 16일 지역 내 독거 어르신 가정에 냉방물품이 담긴 행복꾸러미를 전달하며 어르신의 안부를 확인했다.

이번 행복꾸러미 전달은 올 여름 평균 기온이 평년보다 높고 평균 폭염일수도 늘어날 것으로 전망됨에 따라 폭염에 취약한 지역 내 독거 어르신들의 폭염 피해를 예방하기 위해 마련됐다.

이 날 전달한 행복꾸러미에는 어르신들의 안전한 여름나기를 위한 여름이불, 돗자리, 핸디형 선풍기 등 냉방물품과 함께 코로나19 감염 예방을 위한 손소독제가 들어있다.

구는 이번 전달을 시작으로 19일까지 독거 어르신 가구를 포함한 지역 내 저소득층 총 130가구에 행복꾸러미를 전달할 계획이다.

또 선풍기가 없거나 고장에 따른 교체, 노후 선풍기 교체가 필요한 저소득층 가구에 선풍기 393대를 지원하고 희망가구 19가구에는 여름이불을 전달할 예정이다.

김선갑 구청장은 “올 여름은 폭염에 코로나19까지 더해져 지역 내 어르신들의 어려움이 더 크실 것으로 생각된다” 며 “폭염에 취약한 어르신들이 안전하고 건강한 여름을 보내실 수 있도록 더욱 꼼꼼히 살피겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr