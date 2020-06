‘대한민국 동행세일’, 26일부터 내달 12일까지

[아시아경제 문혜원 기자] 중소벤처기업부는 17일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기 극복과 소비 진작을 위한 ‘대한민국 동행세일’이 오는 26일부터 다음 달 12일까지 17일간 전국적으로 열린다고 밝혔다. ‘미스터 트롯’ 출신의 정동원군이 자신의 노래 ‘효도합시다’를 ‘동행합시다’로 개사해 홍보에 나선다.

이번 행사는 가전·자동차·백화점·대형마트 등 제조·유통분야 대기업(23개사), 온라인쇼핑몰(16개), 전국 전통시장(633개), 동네슈퍼(5,000여개), 축·수산업계, 외식·관광 등 모든 경제주체가 참여(동행)한다. 대규모 할인·판촉행사를 통해 코로나19로 이연된 소비 수요가 회복되는 계기가 될 것으로 기대된다고 중기부는 설명했다.

온라인과 오프라인에서 대규모 할인행사가 열린다. G마켓·쿠팡·11번가 등 16개 쇼핑몰에서는 최대 30~ 40% 할인행사가 열린다. ‘가치삽시다’ 플랫폼에서는 최대 87% 할인된 가격이 팔린다.

전통시장과 상점가에선 당일 구매 금액의 20%를 온누리 상품권으로 최대 4만원까지 페이백 형태로 지급하는 행사가 진행된다. 제로페이 가맹점에서 5000원 이상 결제하면 5%를 환급해준다.

동네슈퍼도 양파, 감자, 오이 등 농산물 8개 품목을 도매시장의 80~90% 할인된 가격수준으로 공급받아 저렴하게 팔 예정이다. 커피·음료·면류 등 20여개 제품도 20~50% 할인행사를 연다.

백화점과 대형마트, 가전업계와 자동차업계도 특별할인과 다양한 이벤트를 준비했다. 축·수산업계는 계란, 오리자조금 단체의 현장 판매를 진행하고, 하절기 국내 수요가 높은 바다장어 할인 행사(6.18~7.8)를 대형마트와 연계해 진행한다.

외식업계는 한식당 할인(20% 이상) 이벤트 ‘코리아 고메’(250개 업체)와 외식 소비 활성화를 위한 ‘푸드 페스타(6.17~9.17)’ 이벤트를 진행한다. ‘특별 여행주간(7.1~19)’에는 전용 교통이용권을 출시하고 ‘생애주기별 여행’ 테마 여행 프로그램을 운영할 계획이다.

SM엔터 소속 연예인들은 중소기업·소상공인 제품을 홍보에 나선다. 남대문시장·숭례문, 올림픽체조경기장 스튜디오에서 라이브커머스로 제품을 판매할 계획이다. 박영선 중기부 장관 등 정부 관계자와 셀럽도 라이브커머스 방송을 진행할 계획이다.

현장행사는 이달 26일부터 28일까지 부산, 대구에서 시작해 다음 달 12일까지 순차적으로 개최된다.

