북한이 남북화해의 상징이자 판문점 선언의 대표적인 성과로 꼽힌 남북공동연락사무소를 폭파한 가운데 17일 서울 여의도 개성공단기업협회에서 정기섭 개성공단기업협회 회장을 비롯한 협회사 대표들이 입장발표에 앞서 의견을 나누고 있다./강진형 기자aymsdream@

