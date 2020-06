코이카, 모잠비크에 코로나19 '수송배지 키트' 3000개 지원

의료진용 마스크 10만장도 기부

[아시아경제 임철영 기자] 코이카(KOICA, 한국국제협력단)이 16일(현지시각) 모잠비크 보건부에서 모잠비크 코이카 연수생 동창회, 국제구호개발 NGO 굿네이버스와 함께 모잠비크 보건부와 국립보건원(INS)에 국산 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 진단검사용 바이러스 검체채취 및 수송배지 키트 3000개와 의료진용 마스크 10만장을 기부하는 전달식을 개최했다.

전달식에는 한국 측에서 여성준 주모잠비크대사, 정영선 코이카 모잠비크 사무소장, 굿네이버스 모잠비크 관계자, 모잠비크 측에서 아르민도 티아고(Armindo Tiago) 보건부 장관, 국립보건원장, 보건부 직원, 연수생 동창회장 등이 참석했다.

모잠비크 정부는 3월 22일 첫 코로나19 확진자 발생 이후, 지역 확산을 막기 위해 3월 30일 국가 비상사태를 선포했으며, 현재 6월 30일까지 국제선 항공 여객 중단 및 이동제한 등을 실시 중이다. 6월 16일 기준으로 총 누적 환자 638명, 사망자 4명으로 본격적인 코로나19 확산기에 접어들고 있다.

코로나19 확산 초기부터 진단키트 부족 문제를 겪고 있었던 모잠비크는 정부는현지 공식 코로나19 검사기관인 국립보건원(INS)을 통해 한국대사관에 검체채취 키트 지원을 요청했다. 이후 코이카는 연수생 동창회와 협력하여 국내에서 생산하는 양질의 검체채취 및 수송배지 키트 3000개를 지원하기로 결정했다.

코이카의 사업 파트너인 굿네이버스도 감염병 확산 초기부터 보호장비가 열악하여 질병예방과 관리에 어려움을 겪고 있는 의료현장을 지원하기 위해, 모잠비크 보건부를 통해 전국 의료 인력들을 대상으로 마스크 10만장을 기부하기로 결정했다.

여성준 주모잠비크 한국대사는 “지난달 한국의 코로나19 진단키트 지원에 이어, 정부기관과 시민사회가 협력하여 코로나19 대응물품 지원을 하게 되어 뜻깊게 생각한다”며 “추가로 한국정부도 WHO 및 아프리카 질병통제센터(CDC)와 협조하여 모잠비크 국민들에게 30만 달러 상당의 검진키트와 10만개 마스크를 제공할 예정이다”고 밝혔다.

아르민도 티아고 모잠비크 보건부 장관은 “지난 5월 한국기업을 통한 지원 이후 코이카와 굿네이버스에서 다시 한번 모잠비크의 코로나19 대응을 위해 검체채취키트 및 의료용 마스크를 지원해줘서 모잠비크 정부와 보건 관계자들을 대신하여 감사를 표명한다”며 “보건부는 투명성 제고를 위하여 지속적으로 노력할 것이며, 지원물품이 잘 사용될 수 있도록 모니터링 하겠다”고 말했다.

정영선 코이카 모잠비크 사무소장은 “코이카는 대한민국 개발협력 대표기관으로 모잠비크에 2019년까지 총 3200만 달러를 지원했으며, 이번에 지원된 물품이 코로나19로 어려움을 겪고 있는 모잠비크 국민들에게 힘이 되기를 기대하며 향후 보건 분야에 대한 지원을 더욱 강화하겠다”고 말했다.

