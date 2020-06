정병국 “박근혜 왜 탄핵 당했나…패거리 정치의 극단적 모습”

김종인 비대위에 대해 “구성원 간 공감대 만들어야”

“기본소득, 보수가 선점해야 할 아젠다”

“재난지원금, 꼴보수가 비판하지만…체제 유지 위함”

[아시아경제 임춘한 기자] 정병국 전 미래통합당 의원은 17일 총선 참패 이유에 대해 “(당이) 이 지경이 된 것을 되돌아보면 결국은 극단적으로 보면 패권, 패거리의 정치를 끊지 못했다”고 지적했다.

정 전 의원은 이날 국회에서 열린 통합당 초선모임 '명불허전보수다'에서 “박근혜 전 대통령이 왜 탄핵을 당했나”라며 “패권 패거리 정치의 극단적 모습을 그대로 안고 있다”며 이같이 말했다.

그는 “대한민국 대통령이 없고 파당의 대통령만 있다. 박 전 대통령은 그것도 부족해 친박 대통령, 진박 대통령, 최순실 대통령이라는 극단적인 상황에 직면하게 된 것”이라며 “공화주의의 근간을 흐트러뜨린 것이다. 저는 배신자 낙인이 찍혀 욕을 먹고 있지만 두 번 다시 이런 상황이 와도 똑같은 행동할 것”이라고 밝혔다.

이어 “우리는 지난 20대 국회에서 문재인 정부가 들어와서 많은 패착을 했지만 상응하게 받을 수 있는 준비 못했다”며 “그 요인이 탄핵의 결과에 대해 제대로 반성하고 책임지지 못했다”라고 덧붙였다.

정 전 의원은 김종인 비대위에 대해 “김종인 비대위원장이 열심히 해서 잘되면 차기 당대표가 와서 그대로 유지하고 이끌어갈 것인가”라며 “제가 과거의 정치적 경험을 통해 보면 그렇지 않을 것”이라고 진단했다.

정 전 의원은 “근본적으로 손을 못 대게 만드는 것이 무엇인가. 구성원들 간의 공감대를 만들지 않고는 지켜지기 어렵다”며 “그런 공감대가 없으면 다음 전당대회는 이 결과를 받느냐 안 받느냐 싸움이 붙을 것”이라고 말했다.

그는 기본소득에 대해서는 “기본소득이야 말로 보수가 선점해가야 할 아젠다”라며 “4차산업 혁명 시대 들어서면 모든 게 로봇으로 대체되면서 일자리가 상실된다. (시장경제는) 아무리 생산을 해도 소비가 안 되면 지속가능하지 않다. 복지의 관점에서 접근하면 안 된다. 경제적 관점에서 봐야 한다”고 밝혔다.

이어 “(재난지원금을) 꼴보수라는 사람들이 엄청나게 비판을 했다. 그것은 복지가 아니다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 때문에 시장경제가 다 무너지는데 뭘 먹고 살아야 되지 않나. 체제를 유지하기 위해서 주는 것”이라며 “여당이 했으니 비판할게 아니라 우리가 나서서하는 것이고, 이런 부분에 대해 탄력적으로 대응해야 한다”고 말했다.

정 전 의원은 “우리가 고정관념을 탈피해야 한다. 보수가치란 게 고정된 것이 아니다”라며 “그러다 보니 젊은 사람들이 봤을 때 보수는 변화를 싫어하는 세력으로 규정된 것”이라고 밝혔다.

