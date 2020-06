위메프, 리퍼 상품 매출 5배 ↑…"불황 속 실속 소비"

코로나19 여파 소비심리 위축으로 '실속 추구 소비' 증가

[아시아경제 김철현 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 소비 심리가 위축되면서 리퍼 상품이 새 제품과 중고제품 사이 틈새시장을 공략하며 급성장 중이다. 리퍼 제품은 판매 후 단순 변심 등으로 반품된 정상 제품이나 일부 성능과 관련 없는 흠집 등을 수리한 상품을 뜻한다.

위메프는 최근 두 달인 4월과 5월 리퍼 상품 거래액이 지난 2018년 같은 기간 보다 5배 가량 증가했다고 17일 밝혔다. 리퍼 상품을 찾는 고객이 늘면서 취급 상품 수도 14배 늘었다. 2018년부터 매년 두 자릿수 이상 성장세를 지속, 현재 판매 중인 리퍼 상품은 약 1만개에 달한다. 상품 카테고리도 ▲가구·홈·데코 ▲도서·교육 ▲디지털·가전 ▲뷰티·패션 ▲생활·주방 ▲스포츠·자동차 ▲식품·건강 ▲유아동·출산 등 다양하다.

리퍼 상품이 인기를 끄는 이유는 거의 새것과 다름 없는 제품을 최대 70%까지 저렴한 가격에 구매할 수 있기 때문이라고 위메프는 설명했다. 가격 대비 퀄리티 높은 가성비 상품을 찾는 소비자 니즈를 충족시켜 준다는 것이다. 올해 1~5월 위메프에서 가장 많이 판매된 리퍼 상품은 복합기, 미니 PC, 모니터 등 디지털 가전과 테이블, 가구, 선풍기 등인 것으로 나타났다. 매출액 기준으로는 안마 의자가 압도적인 1위를 기록했다.

위메프 관계자는 "실속을 추구하는 합리적인 소비를 추구하는 고객이 늘고있다"라며 "최근 디지털 가전제품 프리미엄화로 신제품 가격이 급상승하면서 해당 카테고리 리퍼 상품을 찾는 고객도 빠르게 증가하는 추세"라고 전했다.

