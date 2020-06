'스마트워크' 시대 … "일하는 방식에 대한 문화·인식 전환 필요"

서울디지털재단, 주요국 원격근무 사례 분석보고서 발간

[아시아경제 조인경 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 발생 이후 원격근무가 확산되고 있는 가운데 사람과 기술, 제도, 문화 등 다양한 관점에서 일하는 방식의 패러다임 변화를 이해하고, 디지털 기술을 활용해 새로운 공간과 일하는 방식의 변화에 대비할 필요가 있다는 분석이 나왔다.

서울디지털재단은 17일 '스마트워크 정책동향: 주요국 원격근무를 중심으로' 보고서를 통해 유럽과 일본, 미국의 원격근무 정책 동향과 사례를 소개했다.

보고서에 따르면, 유럽과 미국에서는 저출산과 환경오염 등 사회·경제 변화로 인한 문제를 해결하기 위해 원격근무를 시행하고 있는 것으로 나타났다. 일례로 영국 런던의 써드도어(Third Door)는 영국 교육 감사기관으로부터 '우수 등급' 인증을 받은 공식 보육시설과 함께 '육아 연계형 공유오피스' 서비스를 제공한다. 써드도어를 이용하는 학부모 근로자는 자녀와 같은 공간에서 독립적으로 업무를 수행하면서 일과 가정의 양립이 가능하다.

미국에서는 원격근무를 통해 절감된 시설·공간 사용료를 근로자 복지 증진과 기술 혁신에 재투자해 생산성이 향상되는 성과를 거뒀다. 테네시주는 2011~2016년 부동산 시설과 사무실 공간비용을 줄이기 위해 원격근무 시범사업을 추진한 결과, 사업에 참여한 부서들이 각각 연간 약 50만달러의 비용을 절감했고, 이를 직원 급여와 기술 혁신에 재투자해 업무 생산성과 직원 만족도가 크게 상승했다.

디지털 전환의 가속화와 정보통신기술(ICT) 고도화로 원격근무 방식과 업무환경도 변화하고 있다. 유럽연합(EU)은 인공지능과 블록체인 기술을 적용해 시공간 제약을 최소화하고 업무 효율성을 높이는 데 주력하고 있다.

일본에서는 활용성이 떨어지는 도심 외 지역의 자산을 사무실로 임대·활용하는 '위성사무실'과 해안, 온천 등 자연 관광지에 업무공간을 확보해 원격근무 시 근로자의 여가생활을 보장하는 워케이션(Workation) 제도 등을 통해 근로자가 다양한 장소에서 원격으로 근무할 수 있는 환경을 구축해 나가고 있다.

강민정 서울디지털재단 선임은 "일하는 방식 변화와 같은 혁신 정책이 성공적으로 안착하려면 문화·인식의 전환과 함께 인프라와 제반환경 마련이 동시에 이뤄져야 한다"며 "이번 코로나19 위기에 서울시와 투자출연기관을 중심으로 시행한 재택근무 경험은 향후 서울시 스마트워크 환경 구현을 위한 값진 자산이 될 것"이라고 설명했다.

보고서 전문은 서울디지털재단 홈페이지에서 확인할 수 있다.

