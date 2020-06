[아시아경제 부애리 기자] 미국 5월 소매 판매액이 상승했다.

16일 미국 인구통계국은 지난달 소매 판매액이 전월 대비 17.7% 상승했다고 밝혔다. 이는 전문가가 조사한 조사치 8.4%보다 상회하는 수치다.

