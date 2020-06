속보[아시아경제 허미담 기자] 경기도 부천시는 16일 작동 성곡어린이공원 부근에 거주하는 30대 여성 A씨가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

A씨는 1주일 전부터 몸살 등의 증상이 있었던 것으로 조사됐으며 감염 경로는 아직 밝혀지지 않았다.

당국은 A씨를 파주병원으로 긴급 이송하고 거주지와 주변을 방역 소독했다.

이날 현재 부천시가 관리하는 코로나19 환자는 총 151명이다.

