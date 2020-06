[아시아경제 부애리 기자] 19일(현지시간) 독일 민간 경제연구소인 유럽경제연구센터(ZEW)에 따르면 6월 독일 경기기대지수는 63.4를 기록했다. 이는 시장 예상치(60)를 상회하는 수치다.

