속보[아시아경제 허미담 기자] 경기지역 학교, 어린이집, 병원, 교회 등 다중이용시설에서 16일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 잇따라 발생해 집단 내 'n차 감염'이 우려되고 있다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr