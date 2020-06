[아시아경제 부애리 기자] 중국 외교부가 북한이 16일 오후 개성 남북공동연락사무소를 폭파한 것과 관련 "한반도의 평화와 안정을 바란다"며 자제를 촉구했다.

자오리젠 중국 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 "북한과 한국은 같은 민족"이라면서 "중국은 이웃 국가로서 한반도의 평화와 안정 유지를 일관되게 희망한다"고 말했다.

한편 우리 통일부는 "북한이 오늘 오후 2시49분 개성 남북공동연락사무소 청사를 폭파했다"고 밝혔다.

2018년 4월 27일 남북 정상이 합의한 '판문점 선언'에 따라 그해 9월 개성에 문을 연 연락사무소가 개소 19개월 만에 사라지게 됐다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr