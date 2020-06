통일부는 16일 "북한이 14시 49분 개성 남북공동연락사무소 청사를 폭파했다"고 밝혔다.

김여정 북한 노동당 제1부부장은 앞서 13일 발표한 담화에서 '다음 대적행동' 행사권을 인민군 총참모부에 넘긴다고 공언하면서 "멀지 않아 쓸모없는 북남(남북)공동연락사무소가 형체도 없이 무너지는 비참한 광경을 보게 될 것"이라고 밝힌 바 있다.

군 소식통 등에 따르면 이날 오후 개성공단 지역 일대에서 폭음 소리와 함께 연기가 목격됐다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr