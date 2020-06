"인천공항 교통사고 막는다"…교통안전공단, 자동차검사 지원

[아시아경제 문제원 기자] 한국교통안전공단은 16일 인천국제공항공사와 '공항 내 교통사고 예방'을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약은 공항 내 운행 차량과 운전자 등에 대한 안전을 체계적으로 관리하기 위해 마련됐다.

양 기관은 앞으로 공항 내 교통수단인 운행차량 검사, 운전자 안전 교육 강화, 도로 안전성 평가 사업 등에서 협력하기로 합의했다.

이에 따라 공단은 인천공항 내를 운행하는 약 1600대 차량의 자동차검사와 컨설팅을 지원하고, 운전자를 대상으로 영상교육과 실기평가 과정을 포함한 맞춤형 교통안전 체험교육을 추진한다.

현재 인천공항 내부 도로는 도로교통법 상 도로 외 구역이기 때문에 이곳을 운행하는 차량은 자동차관리법에 따른 자동차 정기검사가 필수적이지 않다.

이런 안전 사각지대 해소를 위해, 공단은 공항 내 운행차량의 자동차검사를 직접 시행하거나 자체 검사를 받은 차량의 검사결과의 적정성을 제공할 예정이다.

권병윤 공단 이사장은 "이번 업무협약을 통해 양 기관이 보유한 기술과 인프라를 활용한 시너지 효과를 기대한다"며 "앞으로도 공항 및 아파트 단지와 같은 교통안전 사각지대를 제거하기 위한 다양한 사업을 발굴해 나가겠다"고 말했다.

