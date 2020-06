[아시아경제 금보령 기자] JW중외제약 JW중외제약 001060 | 코스피 증권정보 현재가 39,450 전일대비 2,900 등락률 +7.93% 거래량 443,479 전일가 36,550 2020.06.16 11:15 장중(20분지연) close 은 아토피 신약 JW1601 임상 1상시험을 종료했다고 16일 공시했다.

임상시험제목은 '건강한 한국인, 코카시안 및 일본인 성인에서 JW1601 경구 투여 시 안전성·내약성 및 약동학·약력학적 특성 평가를 위한 용량군별 무작위배정, 이중눈가림, 위약대조, 단회·반복투여, 단계적 증량 제 1상 임상시험'이다. 대상질환명은 아토피 피부염이다.

JW중외제약 측은 "한국인, 코카시안, 일본인 대상 모든 용량군에서 안전성과 우수한 내약성을 확인했다"며 "바이오마커 분석을 통해 유효용량을 확인했다"고 설명했다.

