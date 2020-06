홍준표, 또 김종인 저격…"국회 폭거, 야당이 깔보였기 때문"

[아시아경제 이지은 기자] 홍준표 전 자유한국당 대표가 "국회 폭거의 근본적 원인은 야당이 깔보였기 때문"이라며 김종인 통합당 비대위원장을 받아들인 통합당의 판단을 지적했다.

홍 전 대표는 16일 페이스북에서 "'무기한 권한을 달라', '무제한 권한을 달라', '대선후보는 내가 정한다'고 당을 얕보고 덤벼도 아무도 저항하지 않고 받아들이는 야당을 보고 앞으로 우리 마음대로 해도 되겠다는 자만심이 생긴 것"이라며 이같이 말했다.

김 위원장을 받아들인 것이 통합당이 얕보인 이유라는 것이다.

홍 전 대표는 '강한 야당'을 주문했다. 그는 "강한 야당이 아니라 길들여진 야당을 만나 신난것은 민주당"이라며 "앞으로 이런 상태는 계속될 것"이라고 지적했다.

이어 "협상하는 척만 하고 종국에 가서는 자기들 마음대로 하는 일당 독주 국회를 만들 것"이라며 "내년 부산시장 보궐선거 이외에는 2년뒤 대선만 있기 때문에 민주당은 당분간 국민들 눈치를 볼 하등의 이유가 없다"고 덧붙였다.

홍 전 대표는 "강한 야당으로 거듭 나는 길만이 살 길"이라며 "더이상 모양 갖추기에만 급급한 패션 야당은 5공 시절 민한당이 될 뿐"이라고 지적했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr