프리미엄 무선청소기 ‘삼성 제트’, 영국 시장서 호평 잇따라

[아시아경제 이창환 기자] 삼성전자의 프리미엄 무선청소기 ‘삼성 제트’가 영국 시장에서 뛰어난 제품력을 인정받고 있는 것으로 나타났다.

16일 업계에 따르면 영국의 소비자 매체 위치(Which)는 “삼성 제트는 우리가 테스트한 최고의 무선 청소기 중 하나일 뿐만 아니라 뛰어난 성능의 물걸레 기능을 더해 매력을 배가시켰다”며 ‘베스트 바이(Best Buy)’ 제품으로 추천했다.

위치의 테스트 결과, 삼성 제트는 모든 바닥 타입에서 탁월한 청소 성능을 보였다. 특히 카펫 청소와 깊은 틈새의 미세먼지 제거 성능 역시 우수했다. 또한 미세먼지와 알레르기 유발 물질 배출 차단 필터 시스템과 편리한 사용성까지 호평 받았다.

전자 제품 리뷰 전문 매체 ‘트러스티드 리뷰(Trusted Reviews)’는 삼성 제트를 ‘올해 최고의 무선 청소기’중 ‘최고의 만능 무선 청소기(Best all-rounder cordless vacuum)’로 선정했다.

이 매체는 물걸레 기능을 비롯한 청소 성능은 물론, 집안 각 공간을 효과적으로 청소할 수 있는 다양한 액세서리와 착탈식 배터리까지 높이 평가하며 “단 하나의 기기로 쓸고 닦기를 원한다면 제트만큼 다재다능한 제품은 없을 것”이라고 언급했다.

유명 소비자 매거진 ‘굿하우스키핑(Good House Keeping)’은 삼성 제트를 “다양한 기능과 탁월한 흡입력을 모두 갖춘 제품”이라며 96점(100점 만점)의 높은 점수를 부여하고, ‘최고의 스틱형 청소기’ 중 하나로 추천했다.

정유진 삼성전자 생활가전사업부 상무는 “삼성 제트는 강력한 흡입력, 물걸레 브러시, 착탈식 배터리 등 소비자들이 무선 청소기에 기대하는 모든 것을 집약한 제품”이라며 “국내뿐 아니라 프리미엄 청소기의 본고장인 영국에서도 제품력을 인정 받으며 청소기 시장에서의 위상을 높여 나가고 있다”고 말했다.

