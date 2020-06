급락했던 증시, 코스피 2%·코스닥 3% 상승 출발

[아시아경제 오주연 기자] 지난 3월 이후 최대 낙폭으로 급락했던 국내 증시가 16일 오전 코스피와 코스닥지수가 각각 3%씩 상승하며 강세를 보였다.

전일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 가능성과 북한의 무력 도발 우려 등으로 2030선까지 털썩 주저앉았던 코스피는 이날 오전 9시6분 기준, 전 거래일 대비 2.60% 오른 2083.69로 거래됐다. 2091.09로 장을 연 코스피는 장중 2094.69로 상승폭을 3.15%까지 키웠지만 이후 2080선에서 등락을 보이고 있다.

시가총액 상위 10개 종목 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 51,000 전일대비 1,100 등락률 +2.20% 거래량 2,400,157 전일가 49,900 2020.06.16 09:06 장중(20분지연) close 가 5만1000원으로 전 거래일 대비 2.20% 상승했고 이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 83,600 전일대비 1,600 등락률 +1.95% 거래량 315,753 전일가 82,000 2020.06.16 09:06 장중(20분지연) close (2.07%), 삼성바이오로직스(3.47%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 238,000 전일대비 6,500 등락률 +2.81% 거래량 99,239 전일가 231,500 2020.06.16 09:06 장중(20분지연) close (2.81%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 286,000 전일대비 12,000 등락률 +4.38% 거래량 278,025 전일가 274,000 2020.06.16 09:06 장중(20분지연) close (3.47%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 448,000 전일대비 20,000 등락률 +4.67% 거래량 86,588 전일가 428,000 2020.06.16 09:06 장중(20분지연) close (4.09%) 등 모든 종목이 상승했다.

이 시각 개인은 1909억원어치를 사들이며 지수를 끌어올리고 있고, 외국인과 기관은 전일에 이어 매도세를 이어가고 있다. 외국인은 601억원, 기관은 1376억원어치를 팔았다.

코스닥지수는 전 거래일 대비 3.24% 오른 716.80을 기록했다. 이날 716.60으로 장을 연 코스닥지수는 장중 721.44로 상승폭이 4.08%까지 확대됐다.

시가총액 상위 종목 중 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 103,700 전일대비 4,500 등락률 +4.54% 거래량 374,850 전일가 99,200 2020.06.16 09:06 장중(20분지연) close (5.04%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 129,900 전일대비 5,600 등락률 +4.51% 거래량 127,131 전일가 124,300 2020.06.16 09:06 장중(20분지연) close (5.79%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 104,800 전일대비 3,100 등락률 +3.05% 거래량 50,862 전일가 101,700 2020.06.16 09:06 장중(20분지연) close (2.56%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 225,400 전일대비 8,400 등락률 +3.87% 거래량 20,088 전일가 217,000 2020.06.16 09:06 장중(20분지연) close (4.47%) 등이 상승하는 등 시총 10위권 종목들이 모두 상승했다.

코스닥시장에서는 외국인과 기관의 매수가 몰리고 있다. 외국인과 기관이 각각 275억원, 104억원어치를 사들이는반면 개인은 381억원어치 순매도했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr