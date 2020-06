이완신 롯데홈쇼핑 대표, '코로나 극복' 팻말 들었다

15일 '스테이 스트롱' 캠페인 동참

[아시아경제 차민영 기자] 롯데홈쇼핑은 이완신 대표가 지난 15일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복과 조기 종식을 응원하는 ‘스테이 스트롱’ 캠페인에 참여했다고 16일 밝혔다.

스테이 스트롱 캠페인은 코로나19 극복을 위한 연대 메시지를 전세계로 확산시키기 위해 지난 3월 외교부에서 시작한 글로벌 캠페인이다. 두 손을 모아 기도하는 그림에 손 씻는 로고와 함께 ‘스테이 스트롱(Stay Strong)’ 이라는 문구를 적어 개인 위생 준수로 코로나19를 잘 이겨내자는 의미를 담고 있다. 코로나19 극복 메시지가 적힌 팻말을 들고 있는 모습을 촬영해 소셜네트워크서비스(SNS)에 게시하고 다음 주자를 지목하면 된다.

이 대표는 고려대학교의료원 김영훈 의무부총장의 지목을 받아 캠페인에 참여하게 됐다. 이 대표는 ‘롯데홈쇼핑이 함께 합니다’라는 문구가 새겨진 팻말을 들고 코로나19 위기 극복을 위해 롯데홈쇼핑이 적극적으로 동참할 것이라는 메시지를 전했다. 다음 참여자로는 더불어민주당 유동수 국회의원(인천계양갑), 법무법인 (유)광장 길태기 대표변호사를 지목했다.

이완신 대표는 “생활 속 거리두기, 개인 위생 수칙 준수 등 성숙한 시민의식으로 코로나19 가 조기 종식되기를 기원한다”며 “롯데홈쇼핑은 코로나19로 일상화된 ‘언택트 소비’ 트렌드에 발맞춰 고객의 니즈에 부합하는 상품과 서비스를 제공하며 미디어와 쇼핑이 융합된 미디어 커머스 기업으로 도약해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 롯데홈쇼핑은 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 파트너사와 소외계층을 위한 긴급 지원 프로그램을 운영하며 위기 극복을 위해 함께 노력하고 있다. 약 70개 파트너사를 대상으로 방역 작업을 진행하고, 동반성장펀드 2000억원, 무이자 대출 100억원 등 자금지원 정책을 활용해 파트너사를 지원하고 있다. 지난달에는 코로나19로 어려움을 겪고 있는 취약계층을 지원하기 위해 사단법인 아름다운가게에 총 3억원 상당의 물품을 기부했다. 앞서 3월에는 영등포 지역 소외계층 300가구에 ‘생활용품 키트’를, 4월에는 취약계층 아동·청소년 510명에게 ‘학습지원꾸러미’를 전달하기도 했다.

