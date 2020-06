경기도, 폭행 등 특이민원 대응 '모의훈련' 한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 오는 18일 도청 열린민원실에서 폭언ㆍ폭행 등 특이 민원 발생상황에 대비한 모의훈련을 실시한다.

지난해에 이어 두 번째로 실시하는 이번 훈련은 민원실 공무원의 현장 대응능력을 올리고, 다양한 위험에 노출돼 있는 민원공무원의 보호와 안전한 근무환경을 조성하기 위해 기획됐다.

도내 행정복지센터 등 민원실에서 발생한 특이 민원은 2018년 2428건에서 지난해 4392건으로 크게 늘었다. 올들어서도 1~4월 1545건이 발생하는 등 지속적으로 증가하고 있다.

이번 훈련에서는 비상벨 호출 등 초기상황 대처반과 타 민원인 2차 피해예방을 위한 민원인 대피유도반 등으로 구성된 비상상황대응 전담반을 운영한다.

남윤수 도 열린민원실장은 "현재 열린 민원실에는 안전 요원을 배치하고 피해 예방과 객관적인 상황을 기록하기 위한 CCTV와 지구대 직접연결 방식의 비상벨을 설치하는 등 안전한 근무 환경 조성을 위해 최선을 다하고 있다"며 "훈련을 통해 폭언ㆍ폭행 등 민원실 내 위협적인 비상 상황에 대해 담당 공무원들의 대응 능력을 향상시킬 수 있을 것으로 기대한다"고 설명했다.

한편, 도는 지난 3월 특이 민원의 주요 발생 원인이 되는 반복 민원의 합리적인 처리 및 해결을 위해 반복민원대응팀을 신설했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr