[아시아경제 최신혜 기자] 이디야커피가 16일 달고나를 사용한 ‘달고나 아이스크림 와플’을 출시했다. 최근 소비자들의 큰 호응을 얻고 있는 달고나를 음료가 아닌 디저트 메뉴로 기획해 출시한 제품이다.

달고나 아이스크림 와플은 바삭한 식감의 하겔슈가를 사용한 벨기에 와플 위에 부드러운 바닐라 아이스크림과 달고나를 올린 제품으로 달콤한 맛을 다양한 식감으로 즐길 수 있다. 달고나 특유의 풍미를 구현하기 위해 달고나 전용 베이스를 별도로 개발해 사용한 것이 특징이다. 가격은 3900원이다.

이디야커피는 지난달 ‘달고나 라떼’와 ‘달고나 밀크티’ 2종을 선보였으며, 출시 2주 만에 20만잔이 판매될 정도로 고객들의 좋은 반응을 얻고 있다. 달고나 라떼는 달고나와 고소한 우유가 조화롭게 어우러진 음료이며 달고나 밀크티는 달고나와 고급스러운 얼그레이향이 조화롭게 어우러진 음료다.

