변동형 주담대 금리 또 내려…사상 첫 1%대 찍을까

[아시아경제 김민영 기자] 은행권 변동금리 주택담보대출 금리의 기준이 되는 코픽스(COFIXㆍ자금조달비용지수)가 하락세를 이어가면서 주요 시중은행 주담대 금리도 역대 최저 수준으로 떨어졌다.

16일 금융권에 따르면 NH농협은행은 이날부터 신규취급액 기준 코픽스(신규 코픽스) 연동 주담대 금리를 지난달 18일보다 0.14%포인트 내린 연 2.13∼3.74%를 적용한다. 사상 최저 수준이다.

신한은행도 이날부터 주담대 금리를 연 2.24∼3.49%를 적용하는데 역시 사상 최저치다.

KB국민은행 연 2.26∼3.76%, 하나은행 연 2.506∼4.806%, 우리은행 연 2.56∼4.16% 순이다.

신(新) 잔액 기준 코픽스 기준으로 봐도 농협은행의 주담대 금리는 2.33~3.94%로 전날 보다 0.05%포인트 내려갔다.

국민은행의 신 잔액 기준 코픽스 연동 주담대 금리는 2.61~4.11%, 우리은행은 2.76~4.36%로 전날보다 역시 0.05%포인트 내렸다.

다만 신한은행(2.24~3.49%), 하나은행(2.216~3.516%) 금리는 전날보다 0.01%포인트, 0.0018%씩 올랐으나 여전히 매우 낮은 수준이다.

변동금리형 주담대 금리가 사상 최저 수준으로 떨어진 건 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 전반적인 시중 금리가 내린 영향이다.

지난 3월 한국은행은 기준금리를 연 1.25%에서 0.75%로 0.5%포인트 전격 인하한 데 이어 지난달 28일에도 기준금리를 0.25%포인트 내리면서 0.5% 금리 시대를 맞았다. 확고한 제로금리 시대에 접어든 것이다.

한은이 기준금리를 내리자 은행들도 정기예금과 같은 수신상품 금리를 일제히 내렸고, 이에 연동된 코픽스도 하락했다. 코픽스는 신한·국민·하나·우리 등 국내 8개 은행이 자금을 조달한 수신상품의 금리를 가중평균한 값이다.

앞으로도 주요 은행들이 예금금리 인하에 나서면 변동형 주담대 금리가 연 1%대 수준까지 떨어질 수 있다는 전망이 나온다.

반면 금융채 5년물 금리를 기준으로 삼는 혼합형(고정) 금리는 소폭 상승했다. 혼합형 금리는 신한은행이 2.62~3.63%로 전날 보다 0.02%포인트 올랐고, 하나은행도 2.353~3.653%로 0.036~0.101%포인트 상승했다. 이는 최근 금융시장 안정으로 금융채 금리가 올랐기 때문이다.

