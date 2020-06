[아시아경제 최신혜 기자] 롯데푸드가 정통 바닐라 맛 아이스크림 콘인 ‘구구콘 마다가스카르 바닐라’를 추가 출시하며 구구콘 3총사로 올 여름 콘 시장 공략에 적극 나섰다고 16일 밝혔다.

구구콘 마다가스카르 바닐라는 높은 유지방 함량(10%)과 천연 바닐라가 함유된 정통 바닐라 콘 아이스크림이다. 세계적인 바닐라 산지인 마다가스카르의 천연 바닐라로 맛을 내 풍부하고 깔끔한 바닐라 향을 자랑한다. 또한 10%의 높은 유지방 함량으로, 진한 우유 풍미와 부드럽지만 밀도가 높아 쫀득한 식감을 느낄 수 있다. 여기에 땅콩, 초콜릿 등이 조화를 이루며 다양한 맛의 완성도를 높였다.

이번 출시로 구구콘은 전체 3종(오리지널ㆍ피넛버터ㆍ마다가스카르 바닐라)가 됐다. 지난 4월 출시한 ‘구구콘 피넛버터’는 구구콘 콘셉트 적합도와 맛의 고급스러움으로 빠르게 시장에 안착했다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr