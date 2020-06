성북구 서형석 홍보전산과장 4급 ·이종화 언론팀장 5급 승진

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)는 15일 인사위원회를 열어 서형석 홍보전산과장과 민지선 복지정책과장을 4급 승진 예정자로 확정했다.

서형석 국장 승진 예정자(57)는 민선 7기 서울시에서 성북구로 전보돼 2년 동안 성북구 홍보 책임을 맡다 이번 승진의 영광을 안았다.

서 국장 승진 예정자는 사회복지학 박사학위를 얻고 대학에서 강의를 할 정도로 학구적인 공직자로 알려졌다.

또 홍보전산과 이종화 언론팀장과 박정훈 행정지원과 팀장 등 9명의 행정직 팀장과 사회복지직 월곡제1동 박미순 팀장 등 10명의 5급 승진자를 확정했다.

◆성북구 <4급 승진 예정자>▲복지정책과 민지선 ▲홍보전산과 서형석

<5급 승진 예정자>▲감사담당관 노승채 ▲문화체육과 홍지현 ▲주택정책과 임정선 ▲재무과 차선숙 ▲세무1과 윤찬구 ▲일자리경제과 김영욱 ▲행정지원과 박정훈 ▲홍보전산과 이종화 ▲장위제3동 김성동 ▲월곡제1동 박미순

박종일 기자 dream@asiae.co.kr