주호영 원내대표 사의 표명…통합당 만류에도 "의지 확고"

[아시아경제 김지희 기자] 주호영 미래통합당 원내대표가 15일 더불어민주당이 국회 6개 상임위원장 선출 표결을 강행한 데 대해 책임을 지고 사의를 표했다.

통합당 관계자들에 따르면 주 원내대표는 이날 의원총회에서 이종배 정책위의장과 함께 사퇴하겠다는 뜻을 전했다. 주 원내대표는 이날 오후 국회 본회의 의사진행발언을 마무리하고 의원총회를 통해 "지금까지 제1야당이 맡아왔던 법제사법위를 못 지켜내고 민주주의가 파괴되는 것을 막아내지 못한 책임을 지고 사퇴한다"고 밝혔다.

통합당 소속 의원들이 주 원내대표의 사퇴를 만류하고 재신임 결의를 했지만, 주 원내대표는 사의를 철회하지 않았다. 그는 의원총회 이후 만난 기자들에게도 "사퇴 의지는 확고하다"고 말했다.

주 원내대표의 사퇴로 통합당 원내대표 자리는 사실상 공석이 됐다. 여당 입장에서는 다음 본회의가 열리는 19일까지 남은 12개 상임위원장 선출 등을 두고 협상할 수 있는 상대가 사라지면서 향후 원 구성 관련 논의가 진행되기 어려워졌다는 전망이 나온다.

