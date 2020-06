[아시아경제 김지희 기자] 더불어민주당은 15일 21대 국회 전반기 법제사법위원장 등 6개 상임위원장 후보자를 내정했다.

먼저 법제사법위원장에는 윤호중 의원, 기획재정위원장에 윤후덕 의원, 외교통일위원장에 송영길 의원을 각각 내정했다. 또 국방위원장에는 3선의 민홍철 의원, 산업통상자원중소벤처기업위원장에 이학영 의원, 보건복지위원장에 한정애 의원을 내정했다.

민주당은 이날 오후 의원총회를 통해 이 같은 내용의 6개 상임위원장 후보자 명단을 발표했다. 해당 후보자들은 이날 오후 6시 본회의 표결을 통해 상임위원장으로 선출된다.

