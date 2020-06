[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계(이동훈 대표이사)는 오는 18일까지 전남 영암군과 공동으로 코로나 19로 어려움을 겪고 있는 농가를 돕기 위해 ‘영암군 명품 농특산물전’을 본관 지하 1층 식품매장에서 전개한다고 15일 밝혔다.

영암군은 올해 전남 10대 고품질 브랜드 쌀에 선정된 영암달마지쌀 골드를 비롯해 대봉감 말랭이와 멜론, 영암군 명품 특산물인 무화과(양갱, 잼, 즙 요거트), 유기농 배, 방울토마토, 전통 된장, 국화, 안개꽃 등을 출품해 판매하고 있다.

특히 전남 영암 케이 멜론은 최적의 생육조건에서 재배되고 당도가 높고 식감이 부드러운 것이 특징인 영암 황토 케이 멜론이 방문 고객들에게 인기를 끌고 있다. 판매 가격은 1개 당 9900원이다.

행사 기간에 당일 행사 상품 3만 원 이상 구매 시 달맞이 쌀 골드(500g)를 일 선착순 100명에게 증정한다.

