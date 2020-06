롯데쇼핑, HQ 역할 축소…백화점에 독립성 부여

전담 기획·인사 인력 배치

롯데百 산하 경영기획팀은

황범석 대표 직속 조직으로 운영

[아시아경제 차민영 기자] 롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 80,100 전일대비 5,100 등락률 -5.99% 거래량 163,098 전일가 85,200 2020.06.15 15:30 장마감 close 이 전 사업부를 아우르는 통합법인(HQ) 역할을 축소하고 백화점 사업부 산하에 전담 기획·인사 인력을 배치해 독립성을 강화한다.

15일 관련 업계에 따르면 롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 80,100 전일대비 5,100 등락률 -5.99% 거래량 163,098 전일가 85,200 2020.06.15 15:30 장마감 close 은 지난 11일 이 같은 내용을 골자로 한 조직개편을 단행했다.

이번 개편에서 롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 80,100 전일대비 5,100 등락률 -5.99% 거래량 163,098 전일가 85,200 2020.06.15 15:30 장마감 close 은 HQ 소속 기획전략본부 기획·손익·HR(인사관리)팀 일부 업무와 인력을 백화점 소속으로 이관했다.

롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 80,100 전일대비 5,100 등락률 -5.99% 거래량 163,098 전일가 85,200 2020.06.15 15:30 장마감 close 관계자는 "기존 마트 사업부나 e커머스 사업부에는 전담 기획팀과 인사팀이 존재했지만 HQ가 백화점을 중심으로 꾸려졌다는 이유로 (백화점에는) 전담팀이 없었다"고 설명했다.

신설된 백화점 사업부 내 경영기획팀은 황범석 롯데백화점 대표 직속 조직으로 운영된다. 예산과 투자, 지원 업무 등을 담당한다. HQ 기획전략본부 손익팀은 백화점 영업전략팀, 경영기획팀으로 나눠 이관되며, HQ 지원본부 HR팀은 백화점 지원부문 내 HR팀과 기업문화팀으로 변경된다.

한편, 롯데백화점 사업부는 올해 1분기 연결기준 약 6063억원의 매출을 올려 전체 매출비중의 14.9%를 차지했다. 이는 전년의 7721억원 대비 21.5% 줄어든 수준이다. 같은 기간 분기 영업이익은 약 285억원으로 전체 54.6%에 달했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr