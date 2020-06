경주시, 해변 마을어장 4곳에 '바다 산삼' 해삼 43만 마리 방류

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도 경주시는 15일 수산자원 증강 및 어업인 소득 증대를 위해 감포읍 나정2, 가곡, 대본어촌계, 양남면 수렴어촌계 마을어장 4개소에 어린 해삼 43만 마리(사업비 2억원)를 방류했다.

이번에 방류한 어린 해삼은 경북도 내 종자생산업체에서 직접 생산·사육한 1~7g 정도 건강한 해삼이다. 해삼은 바위틈이나 모래바닥에 서식하는 정착성 어종으로, 방류 후 2~3년이면 상품화가 가능해 어민들의 소득 향상에 크게 기여할 것으로 기대된다.

경주시 해양수산과 관계자는 "매년 실시하고 있는 유상 방류 사업은 어촌 소득 증대에 직접적으로 도움을 줄 수 있어 어민들에게 매우 반응이 좋은 사업"이라며 "경제성이 있는 다양한 어패류의 지속적인 방류를 통해 풍부한 수산자원 조성 및 어업소득 증대에 기여할 것"이라고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr