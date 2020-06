호남권 제1호 순천 글로벌웹툰센터 열림식 가져

3층 건물에 만화문화체험, 비즈니스, 창작공간 갖춰

개관기념 역사만화가 김금숙 초대 특별전도 열려

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시(시장 허석)는 지난 13일 호남권에서는 1호로 웹툰 산업을 선도할 순천글로벌웹툰센터 열림식을 가졌다고 밝혔다.

이번 열림식은 코로나 확산예방을 위해 기념행사는 별도로 하지 않고 개관을 기념해 그래픽노블 작가인 ‘김금숙 초청 특별전’과 북콘서트를 열었다.

웹툰센터는 순천시청 앞 시민로에 위치하고 있으며, 지상 3층 규모로 지역기업인 ㈜투니스, ㈜마나, 중국기업인 ㈜IIE STAR 등 웹툰관련기업 3개 업체와 웹툰작가·스토리작가들이 입주하고 있다.

1층에는 만화도서관과 동아리카페 등 만화문화체험공간으로, 시민들이 직접 체험하고 즐길 수 있는 공간으로 마련됐다.

2층은 입주기업 비즈니스 지원 공간으로, 국내외 웹툰 기업들의 인큐베이팅 공간으로 활용되고 있으며, 3층은 작가실 등 창작공간으로, 입주 작가들의 역량을 발휘할 수 있도록 조성됐다.

개관 기념 특별전에는 세계적인 그래픽노블(역사만화) 작가인 김금숙 작가를 초청해 최근 발간한 ‘시베리아의 딸 김알렉산드라’ 사인회 겸 작가와의 대화 시간을 가졌다.

김금숙 작가는 전남 고흥출신으로 프랑스 파리에서 활동해왔으며, 주요 작품으로는 제주 4.3사건의 이야기를 그린 <지슬>, 이옥선 위안부 할머니의 일대기를 그린 <풀> 등 역사만화가 있다.

순천시는 웹툰센터를 통해 만화에 관심 있는 지역민들이 쉽게 접할 수 있도록 웹툰교육과 체험 프로그램 등 다양한 공간과 프로그램 편성으로 지역 콘텐츠 산업 발전에 기여하고 웹툰 저변확대에 활력을 불어넣을 방침이다.

순천시 관계자는 “웹툰센터가 앞으로 지역작가 육성과 우리 지역 스토리 개발, 비즈니스 지원, 일자리 창출 등 전남동부지역의 새로운 만화문화 트렌드를 이끌어갈 중심 역할을 할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

현재 웹툰센터에서는 작가입문 및 양성과정, 창·제작 지원 사업, 공모전 등 웹툰 문화를 확산시키기 위해 ‘2020 지역웹툰캠퍼스 사업’을 추진 중에 있으며, 국내 굴지의 만화·애니메이션 업체 10여 개를 유치하여, 100여명의 청년 고용 일자리 창출을 만들어낸 콘텐츠 리쇼어링 사업도 연계 추진하고 있다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr