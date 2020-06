전국이 대체로 맑고 쨍쨍한 초여름 날씨를 보인 15일 서울 마포구 평화의 공원에서 흰뺨검둥오리 가족이 나들이를 즐기고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.